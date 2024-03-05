وكيل تعليم دمياط يتابع سير العملية التعليمية بالمدارس

واصل محمد مضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، جولاته التفقديةلمتابعة سير العملية التعليمية بالعديد من مدارس المحافظة، والتى شملت الجولة مدراس العوامر للتعليم الأساسي، والسلام الإبتدائية المشتركة، وأبو الخير عامر الإبتدائية المشتركة، والبساتين الإعدادية بنات، وكفر البطيخ الاعدادية بنات وكفر البطيخ الثانوية المشتركة وذلك بادارة كفر البطيخ التعليمية.

وشملت الجولة مدرسة عمر بن الخطاب الإبتدائية بكفر سليمان التابعة لإدارة كفر سعد التعليمية، ومدارس كفر المنازلة الإعدادية المشتركة وكفر المنازلة الإبتدائية ود. حامد الزفري الابتدائي والمنازلة تعليم اساسي ومحمد عبدالعزيز رضوان الثانوية المشتركة بإدارة ميت ابو غالب التعليمية.

وحضر وكيل الوزارة طابور الصباح وناقش الطلاب والطالبات حول العملية التعليمية كما تفقد الفصول الدراسية لمتابعة الانضباط التعليمي والإداري

وأكد وكيل الوزارة، استمرار تفعيل حزمة البرامج العلاجية للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة والحساب واستمرار تطبيق اليوم الرياضي والثقافي علي مدار الأسبوع واكتشاف المواهب وتنمية وصقل مهاراتهم بالإضافة إلي تفعيل دور الاشراف اليومي بجدية وتوزيع حصص المدرس الغائب مع بداية اليوم الدراسي.