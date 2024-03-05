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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جهاز القاهرة الجديدة مشروع جنة السكنى بالتجمع الثالث

المهندس عبدالرءوف
المهندس عبدالرءوف الغيطى

تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سير العمل بمشروع جنة السكنى بالتجمع الثالث، مؤكداً ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة،  والزراعة،  وتنسيق الموقع، بجميع مشروعات الإسكان بالمدينة.


وشدد رئيس الجهاز، على ضرورة متابعة أي مخالفات بتلك المشروعات، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمشروعات إسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما تابع المهندس عبدالرءوف الغيطى، تقدم أعمال الطرق الجارية بطريق ( RR) قطاع التجمع الثالث، وكذا أعمال الطرق بالتجمع السادس " مثلث الأمل "، موجهاً  بالالتزام  بمتابعة تنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة.

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