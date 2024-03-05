كيوان: الإرادة السياسية من أهم المحفزات لتشجيع المشاركة السياسية للمرأة

أكدت د. فادية كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، أهمية الإرادة السياسية في صياغة سياسات عامة وتبنى أنظمة وأدوات مثل نظام الكوتا لتشجيع المشاركة السياسية للمرأة، معتبرة أن توافر مثل هذه الإرادة من أهم محفزات تعزيز وضع النساء في المجال السياسي.





وقالت الدكتورة فادي خلال كلمتها الافتتاحية في ورشة العمل الافتراضية لعرض ومناقشة مخرجات التقرير الإقليمي التحليلي لمشروع "صيغ مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية: فاعلية واستدامة مشاركة المرأة في القرار السياسي عبر نظام الكوتا"، أن المنظمة بدأت العمل في مشروع فاعلية واستدامة مشاركة المرأة في الحياة السياسية عبر نظام الكوتا منذ أكثر من أربع سنوات وغطى المشروع 17 دولة عربية، واستهدف تقييم الممارسات في مجال المشاركة السياسية للمرأة خلال ربع قرن مضى، لافتة إلى أن منهاج عمل بكين الصادر عام 1995، كوثيقة مرجعية في العمل من أجل حقوق المرأة دوليًا، هدف إلى تعزيز تمكين النساء في المشاركة السياسية، ومن المهم اليوم تقييم التجربة العربية على هذا الصعيد واستقصاء الدروس المستفادة منها.

وأضافت المديرة العامة أن الدول العربية لديها قواسم مشتركة أساسية في المجال الديني والثقافي والاجتماعي والسياسي والتاريخي، لكن، مع ذلك، فهناك تنوع، وهناك خصوصية لكل دولة تعود إلى ظروفها الوطنية المتميزة، وهذا أمر يحفز على ضرورة بحث هذه الخبرات المتنوعة في إطار القواسم المشتركة.

وأعربت د فاديه عن سعادتها بعقد هذا اللقاء الذي يستهدف تبادل الآراء والمعلومات والتجارب في مجال المشاركة السياسية للمرأة وآليات تعزيز هذه المشاركة لا سيما عبر نظام الحصص (الكوتا) سعيا لتراكم الخبرات واستخلاص الدروس والعبر وتصحيح المسارات الحالية.

واختتمت المديرة العامة كلمتها بالتأكيد على المسؤولية التي تتحملها المنظمة والشركاء الاستراتيجيين لها لدفع مسيرة مشاركة النساء في صنع القرار والوصول إلى المناصب العليا المؤثرة.