اتحاد الجمعيات: 2024 سيكون عام التصدي للقضية السكنية

عُقد مؤتمر "دور منظمات العمل الأهلى فى التصدى للمشكلة السكانية"، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوصيات المؤتمر العالمى للسكان الذى عقد فى القاهرة فى سبتمبر 2023، وموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء.

تفاصيل مؤتمر "دور منظمات العمل الأهلى فى التصدى للمشكلة السكانية"

تم عقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمعهد العالى للدراسات التعاونية وبحضور أ.د/ طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان نائباً عن معالى وزير الصحة والسكان والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة وممثلين عن وزارات الصحة والسكان / التضامن الاحتماعى/ التربية والتعليم / الشباب والرياضة / الأوقاف / المجلس القومى للسكان / المجلس القومى للمرأة/ دارة الإفتاء/ الكنيسة المصرية وأعضاء الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية من جميع محافظات مصر .

وفى بداية المؤتمر تقدم الدكتور/ طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب بالشكر إلى الرئيس على الدور الحكيم والشجاع فى التعامل مع الأزمة الفلسطينية وحرصه على دعم الشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة .

كما تقدم بالتهنئة إلى فخامته بمناسبة توقيع العقد بين مصر والإمارات فى إقامة مشروع رأس الحكمة، وأعلن جميع الحضور شكرهم لخامته على دعوته للحوار الوطنى بين أطياف المجتمع.

وبالنسبة لدور منظمات العمل الأهلى فى القضية السكانية أكد الحضور على قيام منظمات العمل الأهلى فى فتح منافذ جديدة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً والتوسع فى الندوات واللقاءات للتوعية بالقضية السكانية وزيادة المشروعات التنموية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعياً والتوسع فى فتح فصول لمحو الأمية.

وفى نهاية المؤتمر أعلن الجميع أن عام 2024 عام منظمات العمل الأهلى فى التصدى للمشكلة السكانية.