قوافل حياة كريمة تصل اليوم محطاتها الثالثة بقرية أم الحويطات

تصل اليوم الثلاثاء، قوافل حياة كريمة العلاجية لشهر مارس بالبحر الأحمر، محطتها الثالثة بقرية أم الحويطات شمال مدينة سفاجا، وتستقر بها اليوم الثلاثاء والأربعاء 5 و6 مارس.

وتبدأ بعد ذلك القوافل رحلتها فى شمال البحر الأحمر فى وحدة الأمل الصحية بمدينة رأس غارب لمدة يومين الخميس والجمعة 7 و8 مارس ثم تصل محطتها الاخيرة بقرية الزعفرانة شمال مدينة رأس غارب يومى السبت والأحد 9 و10 مارس.

هذا وكانت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى محافظة البحر الأحمر خلال شهر مارس الجارى قد انطلقت يوم الجمعة الماضى من الوحدة الصحية لقرية الحمراوين شمال مدينة القصير.

وقامت الوحدة المحلية لمدينة القصير، بمتابعة أعمال القافلة الطبية، التى نظمتها مديرية الشئون الصحية بوحدة الحمراوين، على مدار يومين، تم خلالها إجراء الكشف الطبي على١٧٧مواطنًا.



وتوجهت القوافل إلى قرية المستعمرة جنوب مدينة القصير واستقرت بها يومى 3 و4 مارس.

وقامت الوحدة المحلية لمدينة القصير، بمتابعة أعمال القافلة الطبية، التى نظمتها مديرية الشئون الصحية بوحدة المستعمرة الصحية بالمستشفى القديم، على مدار يومين، وتم خلالها إجراء الكشف الطبي على ٢٣٥ مواطنين.

وأكد اللواء إيهاب مكاوى رئيس مدينة القصير، بضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة للقوافل الطبية بالمدينة.

وتابع الوحدة المحلية لمدينة القصير، أعمال القافلة الطبية، التى نظمتها مديرية الشئون الصحية بوحدة المستعمرة الصحية بالمستشفى القديم، على مدار يومين، تم خلالها إجراء الكشف الطبي على ٢٣٥ مواطنين.



وتجرى القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة والتى تنظمها إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتحت قيادة الدكتور أحمد الصاوى مدير إدارة القوافل، حيث تجرى الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء الفحوصات وكذلك الأشعة مجانًا.



وأضاف مدير القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، أن التخصصات التي شملتها المبادرة هى جراحة - نساء وتوليد - باطنة - تنظيم الأسرة - الأسنان. حيث تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر.

جدير بالذكر أن القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" بقرى البحر الأحمر، قد انتهت بالكشف عن 1883 مواطنًا خلال شهر فبراير الماضى ، حيث تم تخصيص 7 قوافل علاجية تضم جميع التخصصات المختلفة، وقامت بإجراء الكشف الطبي وصرف العلاج وكذلك إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة والتحويل للمستشفيات مجانًا إذا لزم الأمر.

ونظم فريق قوافل محافظة البحر الأحمر، 7 قوافل طبية متكاملة خلال شهر فبراير على مدار 14 يومًا فى الوحدات التابعة لإدارات رأس غارب والقصير ومرسى علم والشلاتين وسفاجا، فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.



وأشار الدكتور أحمد الصاوى، منسق عام القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، إلى أنه تم الكشف وصرف العلاج لـ 1883 حالة خلال شهر فبراير الماضى، وأنه قد تم عمل تحاليل الدم والطفيليات لـ 334 حالة، بالإضافة إلى الكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة لـ467 حالة وعدد حالات السونار 38 والتثقيف الصحي 217 حالة، وأن التخصصات التي تشملها المبادرة هى جراحة - نساء و توليد - باطنة - تنظيم الاسرة - الأسنان - الأطفال- العظام.

وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان؛ لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى البحر الأحمر.