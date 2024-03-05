ندوة دينية لشباب الشرقية عن" الاستعداد لاستقبال شهر رمضان وفضائله"

قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، نظمت المديرية ظهر اليوم الثلاثاء، ندوة دينية بعنوان بعنوان «الاستعداد لاستقبال شهر رمضان وفضائله للتقرب الغى الله بالأعمال والعبادات».

وأكد أن فاعليات الندوة تم عرضها عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط الآتية:

https://www.facebook.com/yssharkia?mibextid=ZbWKwL

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068785399535

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الشيخ سعيد عبد الدايم عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، قدم الندوة متحدثا عن فضل شهر رمضان عند الله تعالى، وكيفية الاستعداد لاستقبال الشهر الفضيل، والذي يبدأ بترك الذنوب، والتوبة عن المعاصي، والرجوع إلى الله.

ووجه عبر حديثه لشباب الشرقية عن كيفية التقرب إليه سبحانه وتعالي بالأعمال والعبادات، والصبر على الطاعات، والإكثار من الصدقات، وصلة الأرحام، وأهمية تطهير القلوب من الكراهية والحقد والمشاحنات، والحرص على أن نكون من أهل القرآن، موضحا أحكام الصيام وثوابه العظيم عند الله تعالي.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة، وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة، وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية، وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية، وتوجيهها لخدمة المجتمع.