لاعبو مانشستر يونايتد يترقبون اقالة تين هاج

أكدت صحيفة الديلي ميل البريطانية ان لاعبي مانشيستر يونايتد يريدون قرارا من الإدارة الجديدة للنادي بأقالة الهولندي ايريك تين هاج بعدما وصلت العلاقة بين اغلب الاعبين والمدير الفني إلى طريق مسدود .

وقالت صحيفة الديلي ميلي ان غرفة الملابس بنادي مانشيستر يونايتد باتت تعج بالكثير من الشكوى خلال الأيام الماضية من أسلوب تعامل المدير الفني الهولندي ايريك تين هاج مع لاعبي الشياطين الحمر حتى أن احاديث الاعبين الجانبية باتت تتحدث عن قرار مرتقب من جانب إدارة النادي باقالة تين هاج وتعيين مدير فني جديد مع بداية الموسم المقبل .

وأضافت الصحيفة : ان خسارة الديربي امام مانشيستر سيتي مثلت المزيد من الضغط على تين هاج وليس الأمر مقتصرا فقط على الخسارة بل على الطريقة التي تلقى بها اليونايتد الهزيمة امام منافسه اللدود حيث لم يسدد اليونايتد طوال المباراة سوى ثلاثة تسديدات على مرمى السيتي وهو ما أشعل الغضب ايضا في نفوس جماهير مانشيستر يونايتد التي تتطلع من خلال الإدارة الجديدة إلى إعادة اليونايتد بين المنافسين بقوة على الالقاب .

واشارت الصحيفة ان هناك ايضا حالة من عدم الرضى بين الاعبين حول اسلوب تين هاج خلال التدريبات ووصفوا تدريباته بالعنيفة و عدم وجود فترات راحة كافية حيث رفض المدير الفني الهولندي مثلا منح الاعبين راحة عقب الفوز في مباراة لوتون تاون رغم عدم وجود مباريات للفريق قبل اسبوع وطالب عدد من متابعي الفريق المدير الفني بضرورة عمل تغيير في تدريباته القاسية حتى لا تؤدي إلى المزيد من المشاكل مع لاعبي مانشيستر يونايتد .