تمكن رجال مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث الجنائية من ضبط طالبين متهمين بابتزاز صديقتهما بفيديوهات عارية بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص وبرفقته نجلته طالبة في العقد الثاني، تفيد بتعرضها للابتزاز علي يد صديقها بالمدرسة.

وأضافت الطالبة أنها كانت ترتبط عاطفيا بأحد الجناة، وقامت بإرسال صور وفيديوهات شخصية له عبر موقع التواصل الإجتماع، وأنها عقب حدوث مشادة بينهما ورفضها الخروج معه تفاجئت بالمتهم الأخر وبحوزته الفيديوهات الخاصة بها.

وبعد التأكد من صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.