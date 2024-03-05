ضبط شابين ابتزا فتاة بصور مخلة في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط طالبين متهمين بابتزاز صديقتهما بفيديوهات مُخلة بمنطقة المنيرة الغربية في إمبابة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص وبرفقته نجلته طالبة في العقد الثاني، تفيد بتعرضها للابتزاز على يد صديقها بالمدرسة، وأضافت أنها كانت ترتبط عاطفيا بأحد الجناة وقامت بإرسال صور وفيديوهات شخصية له عبر موقع التواصل الاجتماعى، وعقب حدوث مشادة بينهما ورفضها الخروج معه، هددها وصديقه بصورها الخاصة.



وبعد التأكد من صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.



ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عنصر إجرامي



نجحت الداخلية في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عنصر إجرامى بمطروح، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه وذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية ) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من نطاق دائرة قسم شرطة مطروح مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (12,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 12 ألف قرص مخدر لعقار "تامول").



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2,1 مليون جنيه تقريبا فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.