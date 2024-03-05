دفن جثامين 8 أشخاص لقوا حتفهم في حادث بقنا

أمرت جهات التحقيق في قنا التصريح بدفن جثامين 8 أشخاص لقوا حتفهم في حادث انقلاب سيارة بيجو داخل ترعة بقرية الطويرات في قنا.

كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارا يفيد مصرع 8 أشخاص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بيجو داخل ترعة بقرية الطويرات التابعة لمركز قنا، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثث إلى مستشفى قنا الجامعي.

وتبين مصرع يسرا ياسر كمال 3 أعوام، سلسبيل ياسر كمال،5 أعوام، عبدالرحمن محمد جمال، 5 أعوام ، فاطمه محمود إسماعيل، 50 عاما ، فايزه علي محمود،22 عاما، أحمد محمد أحمد، 15عاما، دنيا كمال أحمد،6 أعوام، فاطمه علي محمود اسماعيل ،27 عاما، وإصابة محمد علي محمود إسماعيل، 23 عاما وبدر الدين أحمد خليل 24 عاما.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثث إلى المستشفى.

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