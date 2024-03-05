رفع 613 حالة إشغال طريق بالبحيرة

نظمت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق ، حيث أسفرت الحملات عن رفع 613 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك ، عبارةعن 548حالة بدمنهور و 50 حالة بالدلنجات و 15 حالة بأبو حمص ،بالإضافة لتحرير 9 محاضر اشغال طريق.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية ، لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق ،لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلاً على المواطنين.