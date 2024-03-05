"الرؤيا".. فيلم يناقش الرد على الصور المسيئة للرسول بشكل عقلاني

بمهرجان الإسماعيلية..

عرض الليلة ضمن فعاليات الدورة الـ ٢٥ من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة فيلم "الرؤيا" للمخرج محمد علي سحيو وتاليف وسيناريو الدكتور ايهاب العبد من انتاج وحدة دعم الشباب بالمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، واعقب عرض الفيلم ندوة أدارها الناقد السينمائي اسلام احمد علي.

وقال المونتير طارق نظير خلال الندوة ان فكرة الفيلم تدور حول الرد علي الهجوم علي الرسول صلي الله عليه وسلم بشكل عقلاني بعيدا عن الإرهاب والقوة والموت.

حيث يبدأ الفيلم علي خلفية الهجوم علي صحيفة شارلي أبدو عام ٢٠١٥ نتيجة الصور المسيئة للرسول صلي الله عليه .

واضاف انه كان لدي بطل الفيلم اعتراض علي فكرة الإرهاب والموت بأن فكر في رسم صورة للنبي صلي الله عليه وسلم ولم يقدر من وحي الذاكرة من خلال جده أو محفظه للقرآن .

وأشار إلي أن بطل الفيلم وصل الي أن الرسول صلي الله عليه وسلم لا أحد يستطيع أن يرسمه وانه قرآن يمشي علي الارض وتستطيع ان تعرفه من خلال أخلاقه.

ولاقي الفيلم إعجاب الحضور لأنه أول فيلم يناقش فكرة الصور المسئية للرسول صلي الله عليه وسلم من خلال فكرة عقلية بدون ارهاب من خلال كيف نكون أفضل.