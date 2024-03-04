مي عمر تواكب الموضة والريش يزيد من فخامتها

تنجذب الفنانة مي عمر للأزياء الناعمة التي تتناسب مع طبيعة جسدها ويعكس ذوقها الراقي المحب للأناقة المتناغمة من الأنوثة لتخطف الأنظار من جديد في الرياض.



وبدت مي عمر بإطلالة ساحرة مواكبة لاحدث صيحات موضة فساتين السهرة لعام 2024، حيث ارتدت فستان قصير مجسم، بأكمام طويلة، صمم من قماش الترتر، المزين بالريش من الأطراف وتزينت ببعض المجوهرات الراقية.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

مي عمر

مى عمر من مواليد 7 فبراير 1988, ممثله مصريه, اتخرجت من قسم الصحافه و الاعلام من الجامعه الامريكيه بالقاهره, و بدات التمثيل بمشاركتها فى بطوله حكايه حياه و بعده كلام على ورق و بعده الأسطوره و اللى كان من اخراج جوزهامحمد سامى.

اشتعلت الاول فى الانتاج بعد كده الخراج, اخرجت فيديو كليب للفنانه رولا سعد و قررت تتناقش مع جوزها فى موضوع التمثيل, اللى طلب منها انها تمثل قدامه الاول حتى يتاكد ان عندها الموهبه.

بدات بدراسه التمثيل مع مروه جبريل بصحبه جوزها اللى ساعدها كتير, و قدملها جوزها الفرصه للظهور الاول فى مسلسل حكايه حياه مع غاده عبد الرازق, و كان هوه مخرج المسلسل, و رشحها مره تانيه فى مسلسل كلام على ورق مع هيفاء وهبى و هوه كمان اخراجه.