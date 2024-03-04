الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

اصنعي كريم الليل بنفسك في المنزل| اعرفي المناسب لنوع بشرتك

كريم ليلي
كريم ليلي

بعد عناء يوم طويل، يجب على المرأة العثور على وقت خاص قبل النوم للعناية بجمالها، وإعادة الرونق والإشراق مرة أخرى لبشرتها، بعد تعرضها للعديد من العوامل خلال النهار.

ولذلك نجد أن أغلب النساء تعتمد على الكريم الليلي، والذي يساعد على ترطيب البشرة، وتغذية البشرة أثناء النوم لإحتوائه على بعض الفيتامينات الهامة لجمالك، فيعطيها مظهراً صحياً ومشرقاً فى النهار، كما يعيد بناء الخلايا ويعوض البشرة عما قد تفقده أثناء اليوم من فيتامينات مثل ج و هـ، هذا فضلاً عن إحتوائه للعديد من المواد المكافحة للشيخوخة.

وبالرغم من ذلك لا تتمكن بعض الفتيات من شراء كريم الليل والعناية بجمال بشرتها خلال الليل، بسبب ارتفاع الأسعار، ولذلك نقدم لكم البديل الآمن والفعال لكريم الليل، وهو كريم ليلي منزلي، يمكنك ببساطة أن تنفذيه باستخدام مكونات طبيعية متاحة في المنزل. 

كريم الليل للبشرة الجافة والعادية والحساسة:

- 2 ملعقة صغيرة من زيت جنين القمح.

- ملعقة صغيرة من زيت جوجوبا.

- نصف كوب شمع العسل الطبيعى.

- امزجي المكونات معا حتى تحصلي على قوام كريمي، ثم ضعيه فى الثلاجة لمدة 3 ساعات، ثم يمكنك استخدامه بشكل طبيعي، فقط طبقيه على بشرتك بعد تنظيفها بغسول عميق للبشرة.


 

كريم الليل للبشرة الدهنية:

- 2 ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

 

- 2 ملعقة صغيرة عسل.

 

- 4 ملاعق صغيرة فازلين.

 

- امزجي المكونات معا حتى تحصلين على القوام الكريمي، ثم ابدأي في استخدامه على بشرتك قبل النوم.

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