الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

سلطات لسفرة رمضان| طريقة عمل سلطة كوسا بالزبادي

سلطة الكوسا
سلطة الكوسا

تُعرف الكوسا بفوائدها العديدة والمذهلة، فهي مليئة بمضادات الأكسدة التي تحمي الصحة، بالإضافة إلى الألياف التي تغذي البكتيريا الجيدة في الأمعاء؛ الأمر الذي يسهم في تنظيم وظائف الجهاز الهضمي مثل امتصاص العناصر الغذائية، ولذلك يفضل إضافتها في نظامك الغذائي، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل سلطة كوسا بالزبادي.


 

سلطة الكوسا بالزبادي 

طريقة تحضير سلطة كوسا بالزبادي

المقادير

- الكوسا : كيلو

 

- لبن زبادي : 4 علب

 

- الثوم : 5 فصوص (مقشر ومفروم)

 

- ملح : ملعقة صغيرة

 

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

 

- دقيق : 2 ملعقة كبيرة

 

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

 

- الزيت : حسب الحاجة (للقلي)

 

طريقة التحضير

اغسلي الكوسا ونظفيها ثم قطعيها شرائح طولية كبيرة.

 

تبلي الكوسا بالملح، ورشي عليها القليل من الدقيق.

 

اقلي شرائح الكوسا في المقلاة حتى تأخذ اللون الذهبي.

 

في وعاء اخلطي زيت الزيتون، والثوم، والزبادي، والملح.

 

ضعي الكوسا بطبق التقديم، ووزعي الصوص على الوجه، ثم قدميها.

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