المشدد 6 سنوات لعاطل ضبط بفرد خرطوش ومخدرات

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات لحيازة فرد خرطوش وطلقات نارية لذات العيار ومواد مخدرة بمنطقة المطرية.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد بقيام عاطل الاتجار في المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التاكد من صحة المعلومات الواردة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته بندقية خرطوش وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كمية لمخدر الحشيش المخدر زنة كيلو جرام 2 ميزان حساس ومبلغ مالى متحصلات نشاطه الإجرامى.

بمواجهته، اعترف بحيازة للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.