محافظ الغربية يقود حملة مفاجئة على السلاسل التجارية الكبرى

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إستمرار الحملات التفتيشية والرقابية بصفة يومية على الأسواق التجارية بالمدن والقرى المختلفة على مستوى المحافظة، لمتابعة الأسواق التجارية على مدار أيام الأسبوع، للتأكد من توافر جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، ومراقبة السلع الغذائية والمنتجات المختلفة بالأسواق، والمخابز، ومكافحة جرائم حجب وحيازة السلع ومنع تداولها، والبضائع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية المطروحة بالأسواق.

وإستمرارًا لسلسلة الحملات التفتيشية الكبرى التي يقوم بها محافظ الغربية للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية وذلك للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع حفاظا على صحة المواطنين ،قاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم حمله تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية الكبرى ومحلات السوبر ماركت والبقالة والجزارة، والأسماك ومحلات بيع الفاكهة والخضروات بنطاق حي أول ثان طنطا، وذلك بمرافقة اللجنة المشكلة من المحافظ لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية والتي تضم (مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، هيئة سلامة الغذاء، مباحث التموين رئيس حي ثان طنطا) .

وخلال الجولة قام المحافظ واللجنة المشكلة بمتابعه السلاسل التجارية الكبرى ومحلات البقالة والسوبر ماركت والجزارة والاسماك والفواكه الطازجة والخضروات ، و تم رصد عدد من المخالفات وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأكد محافظ الغربية استمرار الجولات المفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف مشيرا الى استمرار الحملات التفتيشية على المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

الجدير بالذكر ان محافظ الغربية واللجنة المشكلة يقومون بجولات يومية للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية وذلك للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع حفاظا على صحة المواطنين .