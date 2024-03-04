الأوبرا تحتفل بالأم المثالية وتكرم عددا من أبنائها.. صور

اقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتوره لمياء زايد، احتفالها السنوى بالأم المثالية كما كرمت عدد من أبنائها الفائزين بلقب العامل المثالى عن شهر فبراير وذلك على المسرح الصغير .

وخلال الاحتفالية وجهت الدكتورة لمياء زايد رئيسة الاوبرا، التهنئة للمكرمين وحثت جميع العاملين على بذل المزيد من الجهد ومواصلة العطاء للحفاظ على المستوى الذى حققته الاوبرا فنياً واداريا ، كما كما عبرت عن إعجابها بفقرات الحفل الذى شارك فيه طلاب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الدكتور سامح صابر فصل كورال الأطفال والشباب بقيادة الدكتور محمد عبد الستار ووعدت بدراسة اقامة حفل مشترك للطلاب مع احد فرق الموسيقي العربية .

تضمنت الاحتفالية مجموعة من مؤلفات الموسيقى العربية منها احن قلب - ست الحبايب- أمي يانور بيتنا- أمي ياأمي - انشودة الام - دعوتي في الفجر يأمي - نصف الدنيا - خبيز أمي - امايا ياما - أمي ثم أمي.

كما تم تكريم عدد من الامهات المثاليات هن مها كامل منصور - سامية ابراهيم عبد السلام - نيسان محمد حسن - ميرفت بدوي علي - اماني احمد حمدي - سوزان محمد مهدي - ايمان عطية غريب - عبير عبد العزيز عبد الفتاح -ايمان عبد العزيز سليمان - رانيا حسين مصطفي محجوب ومجموعة من العاملين بمختلف الادارات هم عراقي محمد عراقي- خالد عبد الرحمن حنفي - عبد الفتاح كمال زايد - نجوي فؤاد عبد الحميد - زيزي مصطفي ابو العنين - نورا حمدي امام- سهير فتحي احمد - وفاء السيد ابو العزم - احلام علي عبد اللطيف .