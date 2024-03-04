قضايا المراة المصرية تطلق أول حلقة "بودكاست" لها غدا الثلاثاء

تطلق مؤسسة قضايا المرأة المصرية أول بودكاست لها، وذلك في الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري الذي يعد شهر المرأة، حيث يتم الاحتفال فيه باليوم العالمي للمرأة وكذلك يوم المرأة المصرية، على أن يتم إذاعة حلقات البودكاست الخاصة بالمؤسسة في الثلاثاء الأول من كل شهر.

"سيولا بودكاست" يتناول عدة موضوعات مهمة للمرأة والأسرة بشكل عام منها التحديات التي تواجه المرأة المصرية، وأهمية تمثيل المرأة في مختلف المجالات والعمل العام والنقابات..إلخ.

ويعتبر "سيولا بودكاست" هو إضافة جديدة للمؤسسة الى جانب باقي منصات التواصل الاجتماعي التي تتواجد عليها المؤسسة، بهدف الوصول لقاعدة أكبر من الجماهير وخاصة النساء والفتيات.

فيروز أحمد- متطوعة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومنشئة "سيولا بودكاست"، تقول: أن البودكاست هو وسيلة رقميّة تسمح للأفراد أو المؤسسات بإنشاء المحتوى الصوتي ومشاركته عبر الإنترنت ليسمعه الناس من جميع أنحاء العالم،وهو من أهم المنصات حاليا حيث انه يساعد بشكل كبير في بناء قاعدة جماهيرية أكبر والوصول لها بشكل أسهل وهو طريقة جيدة في مشاركة الأفكار والآراء المختلفة مع الآخرين وتستطيع الاستماع له في أي وقت تريده بعكس محطات البث الإذاعي والتليفزيوني.

أول حلقات "سيولا بودكاست" سيتم اذاعتها غدا الثلاثاء الموافق 5 مارس الجاري على المنصات الاجتماعية المختلفة وستتناول الحلقة الأولى لقاءات مع 8 محاميات تقدمن للترشح في انتخابات مجلس النقابة العامة، بالإضافة إلى محامية مرشحة على مقعد النقيب.

ويأتي أول بودكاست لمؤسسة قضايا المرأة المصرية استكمالا لدعم تمثيل المرأة في انتخابات نقابة المحامين، حيث أطلقت المؤسسة في 8 فبراير الماضي حملة بعنوان :"على الأقل ثلاثة" لتعزيز وصول المحاميات لمقاعد مجالس النقابة الفرعية والعامة.

وأكدت المؤسسة في بيان إطلاقها لحملة على الأقل ثلاثة على إن المحاميات تمثلن 40% من الجمعية العمومية للنقابة، ومع ذلك تم تجاهلهن مرارا وتكرارا على مدى سنوات عديدة في القوائم الانتخابية أو التكتلات السياسية داخل النقابة بالرغم من سمعتهن الطيبة وأدائهن الوظيفي الممتاز والمشهود له من الجميع زملاء وموكلين.

وقالت المؤسسة : نحن كمؤسسة مهتمة وعاملة على تعزيز وصول النساء لجميع مناصب صنع القرار، نشجع كل المرشحات في جميع النقابات للاستمرار في الانتخابات وحملاتهن، ونؤكد على دعمنا الكامل لوصلكن لمجلس النقابة العام وكذلك نؤكد على وقوفنا بشكل حيادي من جميع المرشحات والمرشحين وأن هدفنا الأسمى هو وصول المحاميات الفاعلات لمقاعد النقابة لخدمة زملائهن وزميلاتهن وأن تحييد المحاميات وتجاهلهن بات أمرا غير مقبول. ندعم المحاميات في معركتهن الانتخابية، وما زلنا نصر على “على الأقل ثلاث محاميات”.