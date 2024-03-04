محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الرصف بشارع الخليفة المأمون

تابع موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

تفقد محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، الإثنين، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب المحافظ ، مشروعات الرصف بعدد من شوارع مدينة كفر الشيخ وأهمها أعمال رصف شارع الخليفة المأمون لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024/2023م، ميدانياً.

أكد المحافظ تنفيذ المشروعات ومتابعتها، والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمنى لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية المخصصة لها، وذلك بحضور أحمد عيسي رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس الخضراوى خضر، رئيس حى شرق كفر الشيخ، والعقيد شريف عبود، وكيل إدارة المرور، وعدد من القيادات التنفيذية.

‬واستمع محافظ كفر الشيخ، لعدد من المواطنين مكلفاً بالتواصل مع المواطنين ميدانياً وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وتابع أعمال رفع كفاءة المرافق بعدد من الشوارع الفرعية بشرق مدينة كفر الشيخ، لافتاً أنه يتم تنفيذ أعمال الرصف بطول 10 كم بمدينة كفر الشيخ هذا العام، حيث تقوم الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات على أرض المحافظة من أجل توفير الخدمات المختلفة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وقال محافظ كفر الشيخ، أنه يتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالى 2024/2023م، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعياً، ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها فى موعدها المحدد وخصوصا مشروعات الرصف بالمحافظة، لافتاً انه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين. ‬

وشدد المحافظ على الإلتزام بمواعيد العمل وتحقيق الإنضباط في العمل والتعايش مع مشاكل المواطنين، ورفع المخلفات والقمامة وتدعيم وتجهيز الطرق ورفع التشوينات واستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدي على الطريق العام، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانياً، وإزالة الأرصفة المخالفة والالتزام بخطوط التنظيم المعتمد وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها، مؤكداً أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن في السير والمرور فى شوارع مناسبة يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات “ الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحي” ، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع موضحاً بها الجدول الزمنى للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال.

أوضح نور الدين حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والإنتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء محافظة كفرالشيخ.