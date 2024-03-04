الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. سفينة حاويات تابعة لإسرائيل تستغيث بعد تعرضها لقصف قرب اليمن

سفينة تحترق
سفينة تحترق

قالت شركة "أمبري" للأمن البحري، إن سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا ومرتبطة بـ"إسرائيل" تم استهدافها على بعد 88 ميلاً بحرياً جنوب شرقي عدن.

وأضافت أمبري، أن هناك أنباء عن إصابة السفينة وإصدارها إشارة استغاثة.

 

وأوضحت شركة "أمبري"، أن هناك أنباء عن تعرض سفينة حاويات جنوبي شرقي عدن في اليمن لانفجارين كان الأول منهما "عن بعد".

كما أكدت هيئة العمليات البريطانية تعرض سفينة بالقرب من السواحل اليمنية لقصف في وسط البحر.

ونشرت مواقع تابعة للحوثيين صورة لسفينة تحترق في وسط البحر.

 

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