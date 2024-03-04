حذرت الدكتورة أوكسانا ليفينا من مخاطر محاولة إخماد حرقة المعدة عن طريق شرب الصودا.

وذكر طبيب ليفين في تعليق لـ دكتور 24 أن علاج حرقة المعدة بالصودا يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.

قالت الدكتورة :"إن محاولة تخفيف حرقة المعدة باستخدام الصودا يمكن أن تسبب التهابًا في بطانة المريء، مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان".

وأوضحت ليفينا أن شرب الصودا يمكن أن يكون له في الواقع تأثير على قمع حرقة المعدة، لأن المنتج له خصائص قلوية. الخطر هو أنه تحت تأثير الصودا، تبدأ المعدة في إنتاج المزيد من الحمض، ويصبح هذا عاملا إضافيا في حدوث حرقة جديدة، وأكثر وضوحا.

وتناول الصودا المتكرر لن يؤدي إلا إلى زيادة تواتر وشدة الأعراض غير السارة المميزة لحرقة المعدة.

وحذرت الخبيرة من أن هذا يمكن أن يؤدي إلى التهاب المريء التآكلي وحتى مريء باريت وهي تغييرات تندبية يمكن أن تساهم في تطور الأورام.