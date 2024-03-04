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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اليمن والإمارات يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الوضع اليمني

رشاد محمد العليمي
رشاد محمد العليمي

 

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، مع سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى اليمن محمد حمد الزعابي العلاقات الثنائية بين البلدين والآفاق الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات.

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وذكرت قناة (اليمن) الفضائية اليوم الاثنين أنه تم أيضا خلال اللقاء التطرق إلى مستجدات الوضع اليمني والجهود المشتركة لتنسيق المواقف إزاء التحديات الراهنة على كافة المستويات.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وبدور دولة الامارات ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية من أجل استعادة مؤسسات الدولة اليمنية، والأمن، والسلام، والتنمية.

كما أشاد بالتدخلات الإنسانية لدولة الإمارات للتخفيف من معاناة الشعب اليمني بما في ذلك مشروعاتها الإنمائية في مجال الطاقة المتجددة التي تدخل حيز الخدمة هذا الشهر، فضلا عن شحنات الوقود الإماراتية لتشغيل محطات الكهرباء في مدينة عدن والمحافظات المحررة.

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