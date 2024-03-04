قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالإسماعيلية

ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة نظمت كلا من جامعة سيناء وجامعة قناة السويس قافلة تنموية شاملة الي قرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد تم خلالها تقديم خدمات طبية للالاف من مواطني المدينة بالاضافة الي تقديم خدمات بيطرية وزراعية مع تقديم ندوات زراعية للمزارعين .



وقد أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن توجه الجامعة بقافلتها التنموية الشاملة إلى مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، وذلك لتقديم خدماتها المجتمعية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة، مؤكدا على حرص الجامعة على المشاركة المستمرة والفاعلة بمشروع القرن من أجل توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، وبهدف تسخير الإمكانات المتاحة لخدمة أهالينا في المناطق الأكثر احتياجا .



هذا وقد قدمت القافلة خدماتها الطبية المجانية، والعلاج بالمجان لعدد كبير من الحالات الطبية في مجالات...الأطفال، النساء والتوليد، الجراحة، المسالك البولية، العظام، الأسنان، الرمد، الباطنة، طب الأسرة، الجلدية، والأنف والأذن.

مع ندوات التثقيف الصحي لمرضى ضغط الدم المرتفع، السكري، الكبد والكلى.

كما قدمت القافلة البيطرية خامتها في مجال الإرشاد الزراعي، وتم تقديم الندوات التثقيفية للمزارعين ثم توجه خبراء الجامعة لزيارة حقول ومزارع بالقرية .

وجاءت القافلة بالتنسيق مع العميد ممدوح فوزي المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالاسماعيلية والدكتور محمد جمال منسق عام محافظة الإسماعيلية والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس الدكتور جيهان فكري رئيس جامعة سيناء .