هزو أرضية بقوة 2.7 تضرب مدينة مرسى علم

شهدت مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر صباح اليوم، هزّة أرضية بقوة 2.47 درجة ولم ينتج عنها أي خسائر بشرية أو مادية حتى الآن وجار المتابعة.

وكانت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر قد أعلنت في بيان صحفي، أنّ محطات الشبكة القومية للزلازل بمعهد الفلك، سجلت تعرض مدينة مرسى علم لهزة أرضية قوتها 2.47 درجة، ووقعت على عمق 14.97 كيلومتر، على بُعد 71 كيلومتر من مدينة مرسى علم.

تأثير هزة أرضية على مرسى علم

وأكدت غرفة عمليات البحر الأحمر، أنّه لم يتم رصد أي تأثيرات أو خسائر سواء مادية أو روحية أو إصابات نتيجة الهزة التي تعرضت لها المدينة اليوم.



وأكدت غرفة عمليات البحر الأحمر، إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مدن المحافظة إثر الهزة الأرضية وفتح خط ساخن طوال 24 ساعة مع غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة البحر الأحمر وغرفة عمليات كل مدينة لمتابعة أي حالة طوارئ والإبلاغ الفوري عنها.