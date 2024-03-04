42 مرشحا ومرشحة في اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي

وسط إجراءات لوجستية وجهود حثيثة لوزارتي الداخلية والإعلام في الكويت، تقدم 42 مرشحا ومرشحة اليوم الاثنين إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشيح، في أول أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2024 المقرر عقدها في الرابع من أبريل المقبل.

بلغ إجمالي عدد المرشحين الذكور 40 مرشحا فيما بلغ اجمالي عدد المرشحات الإناث مرشحتين فقط.

وتقدم للترشح في الدائرة الأولى 11 مرشحا أبرزهم النواب السابقين أحمد لاري وعبدالله الرومي وعيسى الكندري وعبدالله المضف، فيما ترشح في الدائرة الثانية 10 مرشحين أبرزهم النائبين السابقين حمد المطر وعلي الدقباسي، وفي الدائرة الثالثة تقدم 9 مرشحين أبرزهم رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون والنواب سعدون حماد وعبدالكريم الكندري ومهند الساير، وللدائرة الرابعة تقدم 7 مرشحين أبرزهم النائب السابق مرزوق الخليفة، بينما جاءت الدائرة الخامسة الأقل في عدد مرشحي اليوم الأول بخمسة مرشحين.

وأصدرت وزارة الإعلام هوية إعلامية لجميع الإعلاميين الراغبين بالتغطية تسمح لهم بدخول المركز الإعلامي، حيث أكد الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام لافي السبيعي أن الوزارة قامت بتجهيز المركز الإعلامي المصاحب لعملية تسجيل المرشحين بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتزويده بكل الخدمات لتسهيل عمل الإعلاميين لتغطية الحدث الديمقراطي بالشكل المناسب، موضحا أن الوزارة استقبلت نحو 380 طلبا تقدمت بها وسائل إعلام مرئية ومقروءة ومسموعة وإلكترونية وكذلك من القنوات والصحف الخاصة التي لديها ترخيص داخل الكويت من مكاتب تمثيلية.

من جانبها، أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية نورة المشعان تسخير كل الإمكانات لإظهار انتخابات مجلس الأمة (أمة 2024) كمناسبة وطنية تعبر عن الصورة المشرقة للديمقراطية الكويتية، مشددة على أهمية التعاون مع وزارات التربية والداخلية والعدل بغية تهيئة المدارس المخصصة لتكون لجانا انتخابية، موضحة أن دور البلدية سيبدأ قبل أسبوع من الانتخابات التي ستقام في الرابع من شهر أبريل المقبل وسيستمر حتى تسليمها بعد الانتخابات في اليوم التالي.

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