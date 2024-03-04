بعثة الزمالك تغادر القاهره وتطير إلى السعوديه

استعدادا لنهائي كأس مصر

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار القاهرة منذ قليل، متجهة إلى المملكة العربية السعودية، استعداداً لخوض مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد الأول بارك بمدينة الرياض.

وقام الجهاز الإداري للفريق بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر الفريق إلى المملكة العربية السعودية.

ويرافق بعثة الزمالك كل من، الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، وهشام نصر نائب الرئيس ورئيس بعثة الفريق وحسام المندوه أمين الصندوق، وأحمد سليمان ومحمد طارق ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس الإدارة.