توقيع الكشف الطبي على 1334 مواطن بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، تنظيم القوافل الطبية بالقرى الأكثر إحتياجا ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، توقيع الكشف على 1334 مواطن ، خلال قافلة طبية علاجية مجانية بقرية السلام إحدى قرى مركز بني مزار على مدار يومي 28 و29 فبراير الماضي.

وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، مؤكدا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية ، لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

من جانبه ، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، نتائج القافلة الطبية العلاجية المجانية ، في مختلف التخصصات ، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 286 حالة جراحة ، 245 حالة باطنه ، 373 حالة أطفال ، 42 حالة أسنان ، 69 حالة نساء ، 79 حالة تنظيم الأسرة ، 122 حالة جلدية ، 118 أنف وأذن ، إلى جانب إجراء 188 تحليلا متنوعا ، و 3 حالات موجات صوتية ، و 8 حالات أشعة سينية ، و 80 كشف مبكر للضغط والسكر ، و4 حالات خلع أسنان ، وتحويل 8 حالات للمستشفى لإستكمال العلاج ، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 100 متردداً.