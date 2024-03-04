تعيين 468 شابا بالقطاع الخاص والإستثماري بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، إن مديرية العمل بالمحافظة تواصل جهودها ، للحد من مشكلة البطالة ، من خلال عدد من المحاور سواء التعيين ، في منشآت القطاع الخاص والإستثماري ، أو في مجال التدريب أو رعاية العمالة غير المنتظمة ، وغيرها من القطاعات.

واستعرض محافظ المنيا ، تقريرا لمديرية العمل حول جهود المديرية ، خلال شهر يناير الماضي للعام الحالى ، حيث أوضحت الدكتورة ماجدة صلاح ، مدير مديرية العمل بالمنيا ، أنه تم تعيين 468 شاباً وفتاة ، بمنشآت القطاع الخاص والإستثماري، خلال شهر يناير الماضي.

أكد المحافظ ، على ضرورة تضافر كافة الجهود بين جميع الجهات العاملة فى الدولة ، من أجل المضي قدما نحو ضخ المزيد من فرص العمل للشباب ، فى كافة القطاعات والتى ستعود بالنفع على الدولة ، وتسهم فى تحقيق المصلحة العامة والحد من مشكلة البطالة.