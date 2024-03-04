الإثنين 04 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تعيين 468 شابا بالقطاع الخاص والإستثماري بالمنيا

محافظ المنيا
محافظ المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، إن مديرية العمل بالمحافظة تواصل جهودها ، للحد من مشكلة البطالة ، من خلال عدد من المحاور سواء التعيين ، في منشآت القطاع الخاص والإستثماري ، أو في مجال التدريب أو رعاية العمالة غير المنتظمة ، وغيرها من القطاعات.

 

واستعرض محافظ المنيا ، تقريرا لمديرية العمل حول جهود المديرية ، خلال شهر يناير الماضي للعام الحالى ، حيث أوضحت الدكتورة ماجدة صلاح ، مدير مديرية العمل بالمنيا ، أنه تم تعيين 468 شاباً وفتاة ، بمنشآت القطاع الخاص والإستثماري، خلال شهر يناير الماضي.

 

أكد المحافظ ، على ضرورة تضافر كافة الجهود بين جميع الجهات العاملة فى الدولة ، من أجل المضي قدما نحو ضخ المزيد من فرص العمل للشباب ، فى كافة القطاعات والتى ستعود بالنفع على الدولة ، وتسهم فى تحقيق المصلحة العامة والحد من مشكلة البطالة.

الجريدة الورقية