جلسه خاصه بين رئيس الزمالك واللاعبين فى المطار

قبل السفر إلى السعودية

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، على الترحيب بالكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، عقب وصوله إلى مطار القاهرة لمرافقة البعثة المتجهة إلى السعودية استعداداً لخوض مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي.

وحرص الكابتن حسين لبيب على الحديث مع الجهاز الفني وعبد الواحد السيد مدير الكرة ولاعبي الفريق وعلى رأسهم محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض، وطالبهم بالتركيز الشديد، وأكد على ثقة المجلس بالكامل في تقديم الفريق لمباراة كبيرة ومميزة في نهائي كأس مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.