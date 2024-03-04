تفاصيل إطلاق أرامكو لأول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي بالعالم

اطلقت شركة أرامكو، أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي بالعالم في القطاع الصناعي بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين الموافق 4 مارس 2024.

وجاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر "ليب" الذي انطلق صباح اليوم في العاصمة السعودي "الرياض"، والذي يعتبر الأكثر حضورًا في العالم، ويستمر حتى 7 مارس الجاري بمشاركة أكثر من 38 جهة حكومة في معرض السعودية الرقمية، وحضورأهم المتحدثين في قطاع التقنية، والخبراء، والمهتمين بالمجال.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية فبدأ منذ صباح اليوم التوافد للمؤتمر تحت شعار "آفاق جديدة"، والذي سيشهد أكثر من 23 إطلاقاً للمنصات الرقمية، إضافة إلى أكثر من 30 جلسة حوارية وورشة عمل و45 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم.

وتتناول جلسات اليوم الأول من "ليب": الذكاء الاصطناعي، وتقنيات المدن الذكية، وتأثير الرقمنة والذكاء الاصطناعي على القوى العاملة، والحوسبة الخضراء، ومستقبل الابتكار، والتحول الإستراتيجي، والاستثمار في مستقبل البشرية.