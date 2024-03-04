أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور للجملة حالة من الاستقرار بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وذلك بعدما واجهت ارتفاعًا في الأسعار الفترة الأخيرة.

سعر الطماطم والبطاطس والبصل

ووفقًا لآخر تحديث لموقع سوق العبور فقد تراوح سعر كيلو الطماطم من 4 إلى 6 جنيهات، و سعر البطاطس من 4 لـ10 جنيهات، وتراوح سعر البصل من 10 إلى 25 جنيهت.

وجاء سعر الجزر ما بين 3 لـ5 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل الرومي الأخضر البلدي من 11 لـ 15 جنيها، أما الصوب فتراوح بين 11 لـ 15 جنيها، أما الفلفل الحار البلدي تراوح ما بين 8 إلى 12 جنيها، والصوب بين 12 لـ18 جنيها، وتراوح سعر الخيار الصوب من 5 لـ 8 جنيهات، والبلدي من 5 لـ 8 جنيهات.

فيما تراوحت سعر الكوسة من 3 لـ 6 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الفاصوليا الخضراء من 11 لـ 25 جنيها للكيلو، وجاء سعر الباذنجان الرومي ما بين 5 إلى 7 جنيهات للكيلو، والبلدي من 5 لـ 7 جنيهات، ووصلت سعر البسلة ما بين 15 جنيهات لـ 22 جنيها، والسبانخ من 6 لـ 9 جنيهات، وتراوح سعر الثوم من 14 لـ 18 جنيهت.

أسعار الفاكهة اليوم

تراوح سعر البرتقال البلدي والسكري ما بين 5.5 لـ 8.5 جنيه، واليوسفي من 6 لـ 12 جنيها للكيلو، والموز البلدي تراوح بين 6 لـ 10 جنيهات، والتفاح الأمريكي الإيطالي تراوح من 60 لـ 80 جنيها، والتفاح الجولدن والسوري اللبناني من 50 لـ 70 جنيها، وتراوحت سعر الفراولة من 15 إلى 21 جنيها، والجوافة من 8 لـ 15 جنيها، ووصل سعر الكانتلوب ما بين 7 لـ 11 جنيها.

أما عن أسعار البلح قبل شر رمضان المبارك فقد تراوح سعر البلح الأسواني من 17 لـ 45 جنيها، وجاء سعر بلح الاسكوتي من 20 لـ 57 جنيها، وبلح الثلاجة من 15 إلى 25 جنيها، وبلح شامية من 17 إلى 50 جنيها، والبلح الأبريمي تراوح سعر الكيلو من 15 لـ 45 جنيها، والبلح المركابي تراوح سعره من 20 لـ 57 جنيها، والبلح الأبيض غزال من 17 لـ 45 جنيها، والبلح العينات تراوح سعر الكيلو من 18 لـ 46 جنيها.