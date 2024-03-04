خبير زراعي: مدير "فاو" أشاد بالمشروعات التنموية المصرية في كل المجالات

علق الدكتور زكريا فؤاد أستاذ الزراعة، على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدير العام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة واستعراض أوجه التعاون المشتركة بين مصر والمنظمة، مشددًا على أنه من المتوقع أن يكون هناك تعاون وثيق بين منظمة “فاو” ومصر في مشروعات تنموية في مجال الأغذية والزراعة عبر سنوات عديدة، موضحًا أن مدير عام منظمة "فاو" أشاد بالمشروعات التنموية المصرية في كل المجالات.

منظمة “فاو”

وأضاف “فؤاد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على شاشة “إكسترا نيوز”، أن الرئيس السيسي يؤكّد سعي مصر لتجاوز التحديات العالمية وتحقيق طفرة بمساحة الأراضي الزراعة حيث تتمثل هذه التحديات في أن مصر أكبر مستورد للقمح حتى الآن.

ونوه بأن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة جدا للحد من هذه الكميات بالإضافة إلى يوجد تحديات تتمثل في الزيادة السكانية والتغيرات المناخية و الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بصورة كبيرة، مؤكدًا أن الدولة المصرية بالقيادة السياسية الراشدة أولت اهتماما كبيرا بالمجال الزراعي في شقين عن طريق التوسع الأفقي والتوسع الرأسي.

وشدد على أن التوسع الأفقي في مجال الزراعة يكون من خلال زيادة المساحة المزروعة بسطوح الأراضي، إذ أنه خلال هذا العام والعام المقبل سيكمل 4 ملايين فدان في مناطق مصر المختلفة.