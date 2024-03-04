ضبط ملثم اعتدى على سيدة وسرقها بالإكراه في الواحات البحرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم بتهديد سيدة والاعتداء جنسيا عليها، وسرقتها داخل شقتها بمنطقة الواحات البحرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقي قسم شرطة الواحات البحرية بلاغاً من سيدة أفادت فيه بتعرضها لواقعة اعتداء جنسي تحت تهديد السلاح من قبل شخص ملثم داخل شقتها في دائرة القسم.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه، واقتياده إلي ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف أمام جهات التحقيق بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مصرع شخص وإصابة أخر في حادث تصادم بأكتوبر

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر نتيجة حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نصف نقل على طريق زويل أمام الجهاز اتجاه الواحات بمنطقة أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارًا مفاده وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نص نقل، ووجود جثة ومصاب بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع نص نقل على طريق زويل امام الجهاز اتجاه الواحات بمنطقة أكتوبر، مما نتج عن مصرع شخص وإصابة آخر، تم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتي وتم نقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.