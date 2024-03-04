صراع شرس بين ريال مدريد وبرشلونة لضم موهبة كوبنهاجن

دخل فريقي ريال مدريد وبرشلونة في صراع شرس لضم اللاعب الشاب

روني باردجي صاحب ال18 عاما، والذي يلعب في صفوف كوبنهاجن، لضمه في الصيف المقبل.

حيث كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد يراقب جناح كوبنهاجن الشاب روني باردجي، والمطلوب كذلك في برشلونة.

ويعتبر باردجي أحد أبرز اللاعبين الشباب في أوروبا حاليًا، حيث خاض 71 مباراة رسمية مع كوبنهاجن، رغم أنه لم يتجاوز 18 عامًا، وساهم في مجموع 15 هدفًا وتمريرة حاسمة.

ومع ذلك، فإن باردجي لم يشارك مع كوبنهاجن في أي مباراة رسمية حتى الآن في عام 2024.

ويرتبط باردجي بعقد مع ناديه حتى صيف 2025، وبالتالي من الممكن بيعه في نهاية الموسم الجاري، لتجنب رحيله مجانًا في الصيف بعد المقبل.

ومن المتوقع أن يشهد الميركاتو الصيفي، تنافسًا شرسًا بين الريال وبرشلونة على نجم كوبنهاجن، خاصة وأنه لن يكفلهما الكثير من الأموال.