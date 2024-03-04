لماذا يبتلينا الله؟.. إمام السيدة نفيسة يجيب

قال الشيخ محمد طه، إمام مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها، إن كل ابتلاء يمر به الإنسان يكفر عنه من ذنوبه، لافتا إلى أن كل ما يصيب الإنسان سواء كبيرا أو صغير هو ما يخفف عنه من خطاياه أمام الله.

وأوضح: "حتى الشوكة التى يشاكها العبد تكفر من الذنوب، كذلك هناك فائدة أخرى لابتلاء هى رفع درجات فى الآخرة"، لافتا إلى أن من سسن الكون والله في خلفه هو امتحان العباد بالابتلاء.

وتابع: "بعض الناس لا يستطيع الصبر على البلاء ويمتعض فالله يكفر عن خطاياه لكن لا ترفع درجاته لأنه لم يصبر ولا يحتسب الأمر عند الله، فربنا إذا أحب قوما ابتلاهم ومن رضى لهم الرضا، ومن سخط له السخط".



