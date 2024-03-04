ميكالي: هذا الثلاثي نجوم الدوري المصري

كشف البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني ل منتخب مصر الأوليمبي عن ثلاثة من اللاعبين يراهم من نجوم الدوري المصري الممتاز.

وقال ميكالي في حواره عبر برنامج كورة كل يوم :"أحمد سيد زيزو وإمام عاشور وحسام عبد المجيد من نجوم الدوري المصري ويقدمون مستويات مميزة".

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السعودية

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الزمالك في قمة نهائي بطولة كأس مصر 2022-2023، في لقاء سيقام يوم الجمعة المقبل، في المملكة العربية السعودية.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الانتصار أمام الزمالك لأول مرة في نهائي كأس مصر لما يقارب الـ 17 عامًا، حيث آخر مرة فاز فيها الأهلي على الزمالك في نهائي البطولة كانت في يوم 2 يوليو 2007.

يذكر أن فيتوريا تولى تدريب منتخب مصر يوم 11 يوليو 2022، وخاض خلال هذه المدة 18 مباراة انتصر في 12 لقاء فقط، وتعادل في 5 مناسبات، قبل أن يتلقى هزيمة واحدة.

بينما الزمالك يسعى لاستغلال الحالة الفنية المميزة التي يعيشها لاعبو فريقه مؤخرًا بالأخص بعدما تأهل لربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية محتلا المركز الأول في دور المجموعات.