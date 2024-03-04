دياب : النظام البلجيكي مجرد اقتراح ولا بديل عن موسم استثنائي

أكد احمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية أن جائحة كورونا تسببت فى تفاقم أزمة تلاحم المواسم ببطولة الدوري ، مما جعل من الضروري التدخل لإيجاد حلول عاجلة في هذا الملف من خلال موسم استثنائي.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : لدينا ١٨٣ يوم توقف خلال الموسم الجاري بسبب ارتباطات المنتخب الوطني والأندية المشاركة في بطولات أفريقيا وهو ما فرض جرس انذار نحو ضرورة اللجوء إلى مقترح النظام البلجيكي، ويتم دراسته حتى الآن من بين ١٤ نظام لدوريات العالم.

وأضاف : أي خطوة بخصوص الدوري سيكون بموافقة الأندية.. الحل الأفضل أن نعود للمواعيد الطبيعية لمواجهة زحام الجدول والدوري التونسي من مجموعتين والدوري المغربي لا يتوقف خلال الأجندة الدولية بسبب إعتماد منتخب المغرب على المحترفين.

وأشار دياب إلى أن هناك تواصل مستمر مع الأندية وأن التشاور قائم مع الجميع وأن الملف مازال في بدايته والعمل يجري من أجل مصلحة الكرة المصرية.

وأكمل : مؤجلات الأهلي كلها ضمن اللائحة وهناك أجندة دولية وطلبات للجهاز الفني للمنتخب الذي ندعمه.. ولا يوجد مشكلة في اختيار الأندية المشاركة في بطولات أفريقيا.