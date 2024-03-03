لقاء تعريفي عن الذكاء الاصطناعي بمركز شباب هو بنجع حمادي

نظمت مديرية الشباب والرياضة بقنا، الإدارة العامة للشباب، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للبرامج التطوعية الكشفية، مشروع لقاء تعريفي عن الذكاء الاصطناعي بمركز شباب هو يوم الاحد 3/3/2024ضمن عدة لقاءات تنفذها وزارة الشباب والرياضة لشباب أندية التطوع بمراكز الشباب .

و تناول الدكتور هاني أحمد عطاالله الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بقنا، شرح الذكاء الاصطناعي وانواعه وأهميته والتطبيقات الحديثة المعتمدة عليه وتقنية التعلم العميق وتعليم الالة و كيفية استفادة الشباب من هذه التكنولوجيا الحديثة، وكيفية تطوير وتدريب أنفسهم لمواكبة هذا التطور التقني المتسارع في ظل استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات الحياتية، واختتم اللقاء بنصائح للشباب لتعلم التطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في سوق العمل.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وإشراف محمد عبدالرحيم عرفة وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، و هشام محمد فؤاد منسق التطوع بالمديرية.