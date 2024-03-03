ميزة الاختلاف وتقبل الآخر.. أبرز حواديت ورشة حكي الإسماعيلية السينمائي

أقيمت على مدار يومان ورشة حكي تفاعلية للأطفال " طبيعي وقدرات خاصة" بطريقة السايكو دراما، عن ميزة الاختلاف وتقبل الآخر، وذلك على هامش فعاليات الدورة ال٢٥ لمهرجان الاسماعيليه السينمائي الدولي، قدمتها الدكتورة سما الشافعي، الكاتبة والمتخصصة أكاديمياً في ادب الطفل والتنشئة الثقافية لأطفال القدرات الخاصة، بقصر ثقافة الإسماعيلية بقاعة مكتبة الطفل.

ألقت، الشافعي حكايات عن كيفية احترام الاختلافات سواء في الشكل أو الصفات، و عن تقبل الآخر واحترام الإختلاف بكل انواعه بإعتباره ميزة، حيث هدفت الورشة إلى تدريب الأطفال على التخيل والإبداع والقدرة على إلقاء الحكاية والتفاعل مع شخصياتها ليجد نفسه أنه بطل من ابطال القصة، ويبدأ في رسم وكتابة الشخصية التي جسدها على الورق حتى يدرك أهمية الحكي بعيدا عن استخدام التكنولوجيا .

تقام فعاليات ورش الأطفال يوميا علي مدار أيام مهرجان الاسماعيليه السينمائي الدولي حتى الختام في ٥ مارس الجاري بقصر ثقافة الإسماعيلية، حيث تحتوي الورش على كل من ورشة تحريك المجسمات والعرائس وورشة تحريك الورق المقصوص، وورشة الحكي بالسايكو دراما، وورشة تحريك الصلصال، وورشة الفن التشكيلي، ورشة اللايف أنيميشين ويتم تصوير الورش وعرضها في حفل الختام .