مناقشة فيلم عن الماضي والحاضر بمهرجان الإسماعيلية الدولي

أقيمت ضمن فعاليات الدورة الـ٢٥ لمهرجان الإسماعيلية ندوة عن فيلم "الماضي والحاضر" للمخرج رافي شاكر أدارها الناقد والكاتب الصحفي محمد نبيل، وخلال الندوة تحدث المخرج "رافي" عن أحداث الفيلم التي تدور حول ما يحدث بين الماضي والحاضر، والوقت الذي يتغير فيه موازين القوة الناعمة في المنطقة العربية؛ ويحاول تفكيك طفولته التي قضاها في المملكة العربية السعودية مع والديه؛ ومن خلال أسئلة ابنه "موسي" الذي يبلغ من العمر ٧ سنوات، المهووس بلعب كورة القدم السعودي ويحب تشجيع اتحاد جده السعودي.

كما أشارت منتجة الفيلم "ندى رزق" إلى أنهم واجهتهم صعوبة وتعاونوا لوصول فهم الشخصية، وأقاموا جلسات حكي مطولة، واستغرقوا وقتا طويلة لفهم شخصية موافي واختيار مبادئ المداخل والحكي.

وأشار رافي إلى أنه يسافر إلى السعودية ويقدم في نادي الاتحاد وذكر أن “موسى” هو دافع دخوله للنادى وحبه لكرة القدم، وتحدث ووصف القاهرة والإسكندرية بالاختلاف والتميز وأنه رأي فيها أشياء كثيرة جميلة ومختلفة.

الجدير بالذكر، أن مهرجان الإسماعيلية يحتفي هذا العام بالدورة الـ25 التي ستكون استثنائية في فعاليتها حيث الاحتفال بالتاريخ الطويل للمهرجان ودوراته السابقة، وستقام الدورة الـ25 في الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس 2024.