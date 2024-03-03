الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

شمس الكويتية تفاجيء متابعيها بنيولوك مثير.. الكورسية يبرز أنوثتها

شمس الكويتية
شمس الكويتية

خضعت الفنانة شمس الكويتية لجلسة تصوير جديدة، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتفاجئهم بنيو لوك عكس أنوثتها وجمالها.

 

شمس الكويتية

شمس الكويتية تتألق بالكيرلي والكورسية عبر إنستجرام

وبدت شمس بفستان جريء بصيحة الكورسية؛ ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، ومكشوف من أحد الساقين والكتفين، ومصنوع من الدانتيل والستان المشجر باللون الوردي والبني.

 

وتزينت شمس بمجموعة من المجوهرات الذهبية الراقية، فضمت عقد شكل النمر ملتف حول العنق، وخاتم كبير الحجم بالإضافة لساعة يد باللون الأبيض والفضي، لتتماشى مع لون الفستان المثير.

 

ولفتت شمس الكويتية الأنظار بتصفيفة شعر مختلفة، فتركت خصلاتها تتدلى على كتفيها بصيحة الكيرلي المنفوش باللون البني اللامع والجذاب.

 

ووضعت مكياجًا ناعمًا، مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها بالكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، كما أبرزت جمال عينيها بظلال العين البنية بالإضافة للرموش الصناعية؛ لتحصل على عينين واسعتين، واختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها القمحية.

 

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