مراسل "القاهرة الإخبارية": 50 غارة إسرائيلية في أقل من 6 دقائق بغزة

أكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بشير جبر، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، موضحا أنه جرى استهداف مركبة في دير البلح بقطاع غزة، بغارة إسرائيلية.

وأوضح أن هذه الغارة الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة العشرات، مؤكدا أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت ايضا محافظة رفح، وتحديدا منزل عائلة أبو عنزة، ما أدى إلى ارتقاء 15 شهيدا وإصابة العشرات.

ونوه بأنه مازال هناك عدد كبير من المفقودين أسفل الركام، بينهم 6 أطفال دون سن الـ10، مؤكدا أن هذه الجريمة تنطبق مع الجرائم الأخرى المرتكبة في المنطقة الشمالية لمنطقة خان يونس، تحديدا جنوب مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى.

وتابع:"شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من 50 غارة باتجاه مناطق متعددة في أقل من 6 دقائق، موضحا أن هذه الغارات المتتالية أدت إلى دمار هائل في تلك البلدة".