أسوان تتابع الأعمال الجارية بمشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، بمتابعة الأعمال الجارية بمشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 2530 متر، وبتكلفة 365 مليون جنيها، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 40 % ، ومن المقرر نهو المشروع بنهاية العام الحالى.

وأثناء جولتها التفقدية برفقة المهندس محمد على رئيس الإدارة المركزية للرى بأسوان، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، ومسئولي الجهات المعنية بمديريات المرافق المختلفة، نقلت الدكتورة غادة أبو زيد توجيهات محافظ أسوان بسرعة الإنتهاء من هذا المشروع الحيوى وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد له لما سيحققه من عوائد إيجابية عديدة، وإحداث نقلة حضارية لمناطق حى شرق المدينة لتحقيق حلم المواطنين بعد مرور عقود من السنين بالقضاء على أكبر بؤرة تلوث.

وأكدت أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يساهم فى خلق متنفس ترفيهى لمواطنى شرق المدينة بإستغلال المساحات الناتجة من التغطية فى نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات وساحات إنتظار للسيارات ، ومواقع ترفيهية ، وهو الذى يتكامل مع تشغيل كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاه ، وإستكمال مشروع رصف ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم .