يتقابل فريق مانشستر يونايتد أمام نظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم، على ملعب "الاتحاد"، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام السيتي في الدوري الانجليزي

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، فيكتور ليندلوف، جوني إيفانز، آرون وان بيساكا.

وسط الملعب: برونو فيرنانديز، سفيان أمرابط، كاسيميرو.

خط الهجوم: جارناتشو، ماركوس راشفورد، أنتوني مارسيال.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة أحاث مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بالجولة السابعة والعشرين ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.