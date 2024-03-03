الأحد 03 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

البورصة تواصل الصعود وتربح 16 مليار جنيه بمستهل التعاملات

تداولات البورصة
تداولات البورصة

واصلت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الأحد موجة صعودها مدعومة بمشتريات المستثمرين

ربح  رأس المال السوقي للأسهم  بقيمة 16 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 2.017.9 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1% ليصل إلى مستوي 29240نقطة.

صعد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1% 

صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.1%.

 

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