الأحد 03 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

وزير التربية والتعليم يطمئن على انتظام الدراسة بالمنيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، صباح اليوم الأحد، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام محافظة المنيا، وذلك لتفقد عدد من المدارس ، ومتابعة انتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة ، والدكتور عيد عبد الواحد على درويش رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ، ومحمود حجاج مدير الإدارة العامة للدعم والتواصل ، وحمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، وعدد من أعضاء مجلس النواب و الشيوخ.

ورحب محافظ المنيا بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمحافظة، مثمنًا جهود الدكتور رضا حجازي في تطوير العملية التعليمية، وتقديم الدعم الكامل للمحافظة ، وأعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بزيارة محافظة المنيا ، مشيدًا بدور المحافظة فى انتظام سير العام الدراسى ، والجهود المبذولة للإرتقاء بالعملية التعليمية.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة تفقد عدد من المدارس ، كما يعقدان اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم ، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة ؛ لإستعراض الآليات والإجراءات المتعلقة ، بإنضباط وانتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

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