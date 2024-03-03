وزير التربية والتعليم يطمئن على انتظام الدراسة بالمنيا

استقبل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، صباح اليوم الأحد، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام محافظة المنيا، وذلك لتفقد عدد من المدارس ، ومتابعة انتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة ، والدكتور عيد عبد الواحد على درويش رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ، ومحمود حجاج مدير الإدارة العامة للدعم والتواصل ، وحمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، وعدد من أعضاء مجلس النواب و الشيوخ.

ورحب محافظ المنيا بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمحافظة، مثمنًا جهود الدكتور رضا حجازي في تطوير العملية التعليمية، وتقديم الدعم الكامل للمحافظة ، وأعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بزيارة محافظة المنيا ، مشيدًا بدور المحافظة فى انتظام سير العام الدراسى ، والجهود المبذولة للإرتقاء بالعملية التعليمية.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة تفقد عدد من المدارس ، كما يعقدان اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم ، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة ؛ لإستعراض الآليات والإجراءات المتعلقة ، بإنضباط وانتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.