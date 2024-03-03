المقاومة تفجر مبنى تحصنت به قوة للاحتلال الإسرائيلي

أعلنت فصائل فلسطينية استهداف آليتين للاحتلال إسرائيليتين في عبسان، وتفجير مبنى تحصنت به قوة إسرائيلية وإيقاعها بين قتيل وجريح، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي سياق متصل، أكدت كتائب القسام، مواصلة عملياتها لليوم الـ148 على التوالي، للتصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في عدة محاور، والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل 585 ضابطاً وجندياً وإصابة أكثر من 3021 آخرين باعتراف جيش العدو، وما يزيد على 6805 مصابين.

القسام تدك جنود الاحتلال

وأكدت تدمير مئات الآليات للاحتلال كلياً أو جزئياً، كما واصلت قصف مواقع ومغتصبات العدو في غلاف غزة، ودك تحشداته العسكرية في مختلف محاور التوغل.

وتمكنت كتائب القسام منذ اليوم الأول في 7 من أكتوبر من قتل مئات الجنود للاحتلال وأسر نحو 250 صهيونياً، كما دكّت صواريخ القسام مطار بن غوريون وعسقلان وأسدود والتحشدات وغيرها برشقات صاروخية كبيرة، في إطار عمليات معركة طوفان الأقصى.