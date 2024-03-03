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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

متحدث الزمالك: لانية لتأجيل مواجهة سوار الغيني وكهربا دفع الفلوس كاملة بالفوائد

أحمد سالم
أحمد سالم

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك أن الزمالك مستعد لمباراة اليوم أما سوارا الغينى ولايوجد أي نية للتأجيل حتي الآن بسبب سفر الزمالك إلي السعودية يوم الاثنين لخوض نهائي الكأس .

واضاف في تصريحات عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن علي قناة dmc لا أعتقد أن الكاف سيكون طرف في الأزمة خاصة أن الزمالك سيخوض مباراة قوية في كأس مصر أمام الأهلي .

وواصل تصريحاته مؤكدا أن الفريق سيسافر إلي السعودية يوم الاثنين من أجل الاستعداد المبكر والتدريب علي ملاعب المباراة .

وكشف علي أن كهربا دفع المبلغ بشكل كامل وتم ارسال ورقة إلي الفيفا بإنهاء الأمر ، مؤكدا أن الزمالك مؤسسة حكومية وبالتالي سيتعامل مع الأمور الرسمية وليس في السوق السوداء .

واستطرد في تصريحاته أن النادي الاهلي لم يكن كرف في القضية ولم يتم التطرق بأي شكل من الأشكال خلال زيارة النادي الأهلي.

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