عبدالباسط حمودة: "حلمي بكر عايش وسطنا مات ومماتش.. بيصعب عليه الأغاني الهابطة"

نعى الفنان عبدالباسط حمودة، الموسيقار الراحل حلمي بكر، مشددًا على انه قيمة وقامة وشخصية محترمة جدًا ولن يتكرر، موضحًا أنه قدم ألحان دخلت التاريخ من أوسع الأبواب وهو واحد من ضمن القلائل.

رحيل الموسيقار حلمي بكر:

وأشار "حمودة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه افتقد الفنان الراحل حلمي بكر، مضيفًا: "كان بيصعب عليه الأغاني الهابطة.. كان بيحارب الأغاني الهبطة والناس كانت بتفهمه غلط"، موضحًا أنه كان يمتلك أحساس بالفن وكان يحزن على الأغاني والمطربين الذي يقدمون أغاني هابطة.

وشدد على أن عمل لجميع الوسط الفني، متابعًا: "حلمي بكر عايش وسطتنا مات ومماتش.. ألحانه ثابته نفسها وأعمال عايشه معانا"، موضحًا أنه يعزي أسرته ونفسه ويعزي كل مصر.